Geht die Ski-Krise der Ösis noch Jahre weiter?

In «APRÈS-SKI» diskutieren Ski-Legende Bernhard Russi und Ski-Reporter Marcel W. Perren über die Dominanz der Schweizer Ski-Herren und die Krise der Österreicher. Dabei kommen sie zum Schluss, dass die Krise wohl noch einige Jahre andauern wird.
