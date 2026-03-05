«Müssen über die Bücher» Geht die Ski-Krise der Ösis noch Jahre weiter?

In «APRÈS-SKI» diskutieren Ski-Legende Bernhard Russi und Ski-Reporter Marcel W. Perren über die Dominanz der Schweizer Ski-Herren und die Krise der Österreicher. Dabei kommen sie zum Schluss, dass die Krise wohl noch einige Jahre andauern wird.