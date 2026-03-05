«Holdener und Rast wollen ihr eigenes Süppchen kochen»
Jörg Roten, langjähriger Trainer von Wendy Holdener, wechselt zu Stöckli. Damit muss die Walliserin auf die Suche nach einem neuen Coach. In «Après-Ski» stellt Ski-Legende Bernhard Russi die Frage, ob eine Trainingsgemeinschaft mit Camille Rast Sinn machen würde.
