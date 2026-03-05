Hype um unseren Ski-Star «… dann wirds gefährlich für Franjo von Allmen»

Der Hype um den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen ist gross. Wenn er auftaucht stehen schon Groupies bereit, wie damals an Konzerten von Take That. Ski-Experte Bernhard Russi warnt zwar vor überbordender Euphorie, sieht aber bei von Allmen kein Problem.