Der Hype um den dreifachen Olympiasieger Franjo von Allmen ist gross. Wenn er auftaucht stehen schon Groupies bereit, wie damals an Konzerten von Take That. Ski-Experte Bernhard Russi warnt zwar vor überbordender Euphorie, sieht aber bei von Allmen kein Problem.
