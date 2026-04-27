Nach ihrer gescheiterten Ehe hat Maria Riesch mit Johann Schrempf ihr neues Glück gefunden. Vor über einem Jahr haben die beiden ihre Liebe öffentlich gemacht. Nun wohnen sie auch zusammen.

Die neue Liebe von Ski-Ikone Riesch soll für immer halten

Die neue Liebe von Ski-Ikone Riesch soll für immer halten

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Riesch und Johann Schrempf haben den nächsten Schritte gewagt

Die deutsche Ski-Ikone und der General-Manager sind zusammengezogen

Nach ihrer gescheiterten Ehe ist Riesch überzeugt, dass es eine Long-Time-Liebe ist War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im Sommer 2024 hat die deutsche Ski-Ikone Maria Riesch (41) nach 13 Jahren das Aus ihrer Ehe verkündet. Ein halbes Jahr später ist sie nicht nur frisch geschieden, sondern auch frisch verliebt. Der neue Mann an ihrer Seite heisst Johann Schrempf (65) und ist General-Manager auf einem Kreuzfahrtschiff.

Die beiden sind ein ungleiches Paar. Nicht nur 25 Jahre trennen sie, Riesch ist auch einen halben Kopf grösser als ihr Liebster. Das sorgt für Kritik – welche die dreifache Olympiasiegerin nicht weiter interessiert. Probleme mit diesen Unterschieden hätten vor allem andere, das sage mehr über die Gesellschaft aus als über ihre Beziehung.

Ein gutes Jahr nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, sind Riesch und Schrempf den nächsten Schritt gegangen. Nicht nur, dass die Gesamtweltcupsiegerin 2010/11 ihren Freund regelmässig auf seinen Reisen begleitet, die beiden wohnen nun auch zusammen. «In Kitzbühel wohnt er bei mir, am Gardasee haben wir uns gemeinsam eine neue Wohnung gesucht und geniessen die Zeit in Italien», verrät Riesch der «Bild». Daneben besitzt Schrempf noch ein Haus in der Steiermark, wo sein Sohn lebt. «Bei uns wird es auf jeden Fall nicht langweilig», meint Riesch.

Nach zehn Jahren so richtig gefunden

Für ihre Liebe haben sie allerdings eine lange Vorlaufzeit gebraucht. Ab 2015 war Riesch mehrfach als Fitnesstrainerin auf dem Kreuzfahrtschiff, hat dort Schrempf kennengelernt. Nur war sie zu der Zeit noch verheiratet. Gefunkt hat es erst nach dem Ehe-Aus mit Marcus Höfl (52) – der inzwischen wieder mit Rieschs Vorgängerin verheiratet ist.

«Leider haben wir uns erst nach zehn Jahren so richtig gefunden», meint Riesch rückblickend. Umso grösser ist das Glück nun. Denn es soll für immer sein. «Das zwischen uns ist keine Short-Time-Liaison, sondern eine Long-Time-Liebe», ist Riesch überzeugt. Und nicht nur sie schwärmt, sondern auch Schrempf: «Sie ist für mich die grösste und aufregendste Frau, die es gibt.»