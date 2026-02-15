DE
FR
Abonnieren

Das letzte Zick-Zack-Gold ist fast acht Jahrzehnte her
Erlöst uns von der rabenschwarzen Slalom-Serie!

Im Slalom wartet die Schweiz sehnlichst auf Gold bei Olympischen Spielen. Vor allem zwei Kandidaten könnten das bald ändern. Doch der Stelvio-Hang sorgt für happige Kritik.
Publiziert: 15.02.2026 um vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: 15.02.2026 um vor 12 Minuten
Kommentieren
1/8
Weltmeister Loïc Meillard hat im Slalom zur Team-Kombination keinen guten Eindruck hinterlassen.
Foto: DUKAS
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
Marcel W. PerrenSki-Reporter

Es ist die dunkelste Serie der Schweizer Alpin-Herren: Seit dem Gold-Lauf des St. Moritzers Edy Reinalter (1920–1962) bei den Heimspielen 1948 ist nie mehr ein Skigenosse Olympiasieger im Slalom geworden.

Auch sonst fällt die Bilanz über die Jahrzehnte mager aus: Lediglich zwei weitere Olympia-Medaillen haben die Schweizer im Zick-Zack seit Reinalters Coup erkämpft. Der Freiburger Jacques Lüthy (66) gewann 1980 in Lake Placid Bronze, der Walliser Ramon Zenhäusern (33) 2018 in Südkorea Silber.

Und das für die erfolgsverwöhnte Ski-Nation Schweiz!

Mehr Olympia
Kevin Fiala meldet sich aus dem Spitalbett
Mit Video
Nach Verletzung
Kevin Fiala meldet sich aus dem Spitalbett
Darum hat Wendy Holdener auf den Riesenslalom verzichtet
Swiss-Ski-Trainer erklärt
Darum hat Wendy Holdener auf den Riesenslalom verzichtet
«Werde meine Hand an den Stock kleben»
Rast fährt mit Daumen-Handicap
«Werde meine Hand an den Stock kleben»
Skiduell elektriesiert die Schweiz – wie einst Collombin und Russi
Mit Video
Übrigens...
Ihr Duell elektrisiert
Von Allmen und Odermatt wie einst Collombin und Russi

Etwas spricht besonders für Tanguy Nef

Beim bevorstehenden Olympia-Slalom werden aber gleich zwei Swiss-Ski-Athleten von den Experten sehr hoch eingestuft. Weltmeister Loïc Meillard (29), der in der Team-Kombination Silber und im Riesenslalom Bronze eingefahren hat, sowie Tanguy Nef (29). Der Genfer hat sich zwar im Weltcup noch nie in den Top 3 klassiert, mit seiner überragenden Gold-Fahrt in der Team-Kombi hat er aber den Beweis erbracht, dass ihm die vorwiegend flache Slalom-Strecke auf der Stelvio perfekt liegt.

Einer, der an den nächsten Coup von Nef glaubt, ist der Deutsche Felix Neureuther (41), der 2013 WM-Silber im Slalom gewonnen hat. «Auf dieser Piste ist vor allem eines gefragt: Geschmeidigkeit. Wenn du hier den Ski nur einmal zu hart hinsetzt und den Schwung abstichst, gibt es keine Gelegenheit, mehr das Tempo aufzubauen», sagt Neureuther. Mit genau dieser Geschmeidigkeit konnte Nef in der Team-Kombi auftrumpfen. «Wenn er diese Lockerheit trotz der gestiegenen Erwartungshaltung bewahren kann, hat er das Potenzial zum Slalom-Olympiasieger.» 

Loïc Meillard hingegen ist im Slalom des Mannschaft-Wettkampfs nicht wunschgemäss auf Touren gekommen. Der Walliser hat auf die Bestzeit von Nef eine Sekunde und 14 Hundertstel eingebüsst. Neureuthers Erklärung: «Das Material von Loïc war genau wie beim amtierenden Slalom-Olympiasieger Clément Noël zu scharf für diese Bedingungen. Ich bin mir sicher, dass das beiden nicht mehr passieren wird. Deshalb gehören auch Meillard und Noël im Spezial-Slalom zum Favoritenkreis.»

Neureuther zerpflückt die Olympia-Piste im Slalom

Spezial-Slalom? In den letzten Tagen und Wochen wurde viel über die Topographie des Stelvio-Slalomhangs diskutiert. Für viele Insider beinhaltet die Strecke zu wenig steile, selektive Passagen.

Auch Deutschlands Ski-Papst ist nicht zufrieden. Neureuther: «In meinen Augen ist diese Slalom-Strecke nicht olympiawürdig. Der Starthang ist nur mittelsteil, danach geht es bis ins Ziel ziemlich flach weiter. Das ist zu wenig, für die besten der Welt.» Und der Deutsche legt nach: «Auch wenn die Strecke von Natur aus keine grossen Schwierigkeiten aufweist, hätte man sehr viel mehr herausholen können, in dem man ein paar tückische Wellen eingeschoben hätte. Man hätte viel mehr mit dem Gelände spielen müssen.»

Dieses Versäumnis ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Schweizer am Montag gute Chancen haben, um die schwarze Olympia-Slalom-Serie endlich zu beenden.

In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympia 2026
        Olympia 2026