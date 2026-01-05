Odermatts Idol nach Rücktritt mit goldenem Bügel geehrt

Reto Schmidiger erhält vom Skiclub Hergiswil einen goldenen Bügel am Skilift Langmattli. Direkt neben dem von Kindheitsfreund Marco Odermatt.

Darum gehts Reto Schmidiger und Marco Odermatt wuchsen in Nidwalden wie Brüder auf

Schmidiger erhielt einen goldenen Bügel, aufgehängt am Skilift Langmattli

Schmidiger gewann 2010 und 2011 drei Junioren-WM-Goldmedaillen im Skifahren Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Weil ihre Eltern seit vielen Jahren ein sehr enges Verhältnis haben, sind Reto Schmidiger und Marco Odermatt in Nidwalden fast wie Brüder aufgewachsen. «Schmidi war auch mein erstes grosses Ski-Idol», betont der vierfache Gesamtweltcupsieger.

Der fünf Jahre ältere Schmidiger hat seine Karriere ähnlich spektakulär lanciert, wie das später Odermatt getan hat – bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2010 und 2011 gewann der Hergiswiler drei Goldmedaillen (zwei im Slalom, eine in der Kombi). 2011 feierte er als Achter beim Slalom auf der Lenzerheide seine erste Top-10-Klassierung im Weltcup. Danach wurde Schmidiger allerdings immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, im Dezember 2024 beendete er seine Karriere.

Nun hat Schmidiger für seine sportlichen Leistungen vom Skiclub Hergiswil ein besonderes Geschenk erhalten – einen goldenen Bügel, der am Skilift Langmattli aufgehängt wird. Am selben Lift hängt noch ein zweiter Goldbügel. Und dieser gehört selbstverständlich Marco Odermatt.

Reto Schmidiger ist nach seiner Ski-Karriere übrigens als Ski-Experte im Einsatz. Auch in diesem Frühling wird er die Schweizer Meisterschaften in St. Moritz im Livestream bei Blick kommentieren.