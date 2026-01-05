DE
FR
Abonnieren

Besondere Ehre
Odermatts Idol nach Rücktritt mit goldenem Bügel geehrt

Reto Schmidiger erhält vom Skiclub Hergiswil einen goldenen Bügel am Skilift Langmattli. Direkt neben dem von Kindheitsfreund Marco Odermatt.
Publiziert: 10:08 Uhr
|
Aktualisiert: 10:30 Uhr
Kommentieren
1/5
Reto Schmidiger «hängt» an seinem goldenen Bügel.
Foto: Screenshot

Darum gehts

  • Reto Schmidiger und Marco Odermatt wuchsen in Nidwalden wie Brüder auf
  • Schmidiger erhielt einen goldenen Bügel, aufgehängt am Skilift Langmattli
  • Schmidiger gewann 2010 und 2011 drei Junioren-WM-Goldmedaillen im Skifahren
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_1182.JPG
Marcel W. PerrenSki-Reporter

Weil ihre Eltern seit vielen Jahren ein sehr enges Verhältnis haben, sind Reto Schmidiger und Marco Odermatt in Nidwalden fast wie Brüder aufgewachsen. «Schmidi war auch mein erstes grosses Ski-Idol», betont der vierfache Gesamtweltcupsieger.

Der fünf Jahre ältere Schmidiger hat seine Karriere ähnlich spektakulär lanciert, wie das später Odermatt getan hat – bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2010 und 2011 gewann der Hergiswiler drei Goldmedaillen (zwei im Slalom, eine in der Kombi). 2011 feierte er als Achter beim Slalom auf der Lenzerheide seine erste Top-10-Klassierung im Weltcup. Danach wurde Schmidiger allerdings immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, im Dezember 2024 beendete er seine Karriere.

Nun hat Schmidiger für seine sportlichen Leistungen vom Skiclub Hergiswil ein besonderes Geschenk erhalten – einen goldenen Bügel, der am Skilift Langmattli aufgehängt wird. Am selben Lift hängt noch ein zweiter Goldbügel. Und dieser gehört selbstverständlich Marco Odermatt.

Reto Schmidiger ist nach seiner Ski-Karriere übrigens als Ski-Experte im Einsatz. Auch in diesem Frühling wird er die Schweizer Meisterschaften in St. Moritz im Livestream bei Blick kommentieren.

Mehr Ski-Storys
Ski-Ass Rochat war in Unglücksbar in Crans-Montana Stammgast
«Oft dort Silvester gefeiert»
Ski-Ass Rochat war in Unglücksbar in Crans-Montana Stammgast
Rast sitzt Shiffrin bei der Kugel-Jagd im Nacken
Mit Video
Nach Double in Kranjska Gora
Rast sitzt Shiffrin bei der Kugel-Jagd im Nacken
Odermatt und Meillard führen Adelboden-Aufgebot an
Ski-News
Swiss-Ski nominiert 14 Fahrer
Odermatt und Meillard führen Adelboden-Aufgebot an
Ist bei Holdener endlich der Knoten geplatzt?
Erstes Podest seit einem Jahr
Ist bei Holdener endlich der Knoten geplatzt?
Diese Asse verfolgen die neue Saison als Ski-Rentner
29 Asse sind neu Ski-Rentner
Ösi-Routinier macht kurz vor Saisonstart Schluss
Marco Odermatts Jugend-Idol beendet seine Ski-Karriere
Mehrfacher Junioren-Champion
Marco Odermatts Jugend-Idol beendet seine Ski-Karriere
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen