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Bereit für WM-Viertelfinal
Sohn (2) von Ski-Legende übt norwegischen Jubel

Ski-Legende Aksel Lund Svindal bringt seinem zweijährigen Sohn Storm den norwegischen Jubel bei. Zeigt der Nachwuchs auf Skiern bereits das Talent eines zukünftigen Stars?
Publiziert: 07:10 Uhr
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