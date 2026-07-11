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Ski: Sohn von Ski-Star Svindal übt den «Viking Row»
Bereit für WM-Viertelfinal
Sohn (2) von Ski-Legende übt norwegischen Jubel
Ski-Legende Aksel Lund Svindal bringt seinem zweijährigen Sohn Storm den norwegischen Jubel bei. Zeigt der Nachwuchs auf Skiern bereits das Talent eines zukünftigen Stars?
Publiziert: 07:10 Uhr
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