Olympische Spiele in Cortina d'Ampezzo beeinflussen den Rennkalender

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Weltcup-Winter ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, doch die FIS veröffentlicht bereits den provisorischen Rennplan für die Saison 2025/26. Wo sonst Bormio steht, klafft heuer wegen Olympia noch eine Lücke im Kalender.

Der Saisonauftakt ist wie gewohnt am letzten Oktober-Wochenende auf dem Rettenbachgletscher über Sölden (Ö) geplant. Die Frauen machen am Samstag (25.) den Anfang, die Männer starten am Sonntag (26.).

Vorgesehen sind sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern 17 Speed- und 20 Technik-Rennen. Damit ist die Verteilung leicht ausgeglichener im Vergleich zur letzten Saison, als bei den Herren 21 Technik- und 17 Speed-Rennen geplant waren und bei den Damen 16-Mal Speed und 20 Mal Technik auf dem Programm stand. Bei den Männern wurde ein Speed-Rennen ohne Kompensation abgesagt, bei den Frauen je ein Speed- und ein Technik-Event.

Es fällt auf, dass der Fokus bei den Männern leicht stärker auf den langsameren Disziplinen liegt. Zehn Super-Gs stehen sieben Abfahrten gegenüber, dazu gibts elf Slaloms und neun Riesenslaloms. Bei den Frauen ist das Verhältnis ausgeglichener (9x Abfahrt, 8x Super-G, je 10x Riesen und Slalom).

Bormio-Ersatz gesucht

Da vom 6. bis zum 22. Februar die Olympischen Spiele stattfinden werden, kommt es im Männer-Weltcup zu einer unüblichen Ersatz-Abfahrt. Statt wie gewohnt bereits kurz vor Silvester, werden sich die Speed-Cracks erst bei Olympia die halsbrecherische Stelvio-Piste herunterstürzen. Für die Abfahrt am 28. Dezember ist die FIS noch auf der Suche nach einem Austragungsort.

Die letzten Weltcups vor Olympia gehen Ende Januar in Crans Montana VS über die Bühne, wo die Männer einen Super-G und die Frauen einen Super-G und eine Abfahrt fahren. Die übrigen Rennen in der Schweiz finden wie gewohnt Mitte Dezember in St. Moritz (Frauen) sowie Mitte Januar in Adelboden und Wengen (Männer) statt.

Zu Ende gehen wird die Saison mit dem Weltcup-Final in Lillehammer (Nor) vom 21. bis zum 25. März. Wie bereits bei den Finals 1996 und 2003 sowie den Olympischen Spielen 1994 werden die Rennen in Kvitfjell und Hafjell ausgetragen.