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National League: Das sagt Seiler zum Karrer-Monstercheck
Seiler zu Karrer-Monstercheck
«Und dann ist Roger gekommen … »
Plötzlich fliegt Fribourgs Seiler durch die Luft. Der Grund: Genfs Karrer hat einen Monstercheck ausgepackt. Im Pausen-Interview erklärt er, wie es dazu gekommen ist.
Publiziert: 22:33 Uhr
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