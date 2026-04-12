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Seiler zu Karrer-Monstercheck
«Und dann ist Roger gekommen … »

Plötzlich fliegt Fribourgs Seiler durch die Luft. Der Grund: Genfs Karrer hat einen Monstercheck ausgepackt. Im Pausen-Interview erklärt er, wie es dazu gekommen ist.
Publiziert: 22:33 Uhr
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