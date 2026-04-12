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National League: ZSC-Captain Patrick Geering zum Playoff-Aus
ZSC-Captain Patrick Geering
«Uns fehlte die Kaltblütigkeit»
Patrick Geering versucht nach der Niederlage in Davos das Playoff-Aus der ZSC Lions zu erklären. Für den Captain fehlte den Zürchern die Kaltblütigkeit.
Publiziert: vor 18 Minuten
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