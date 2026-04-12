DE
FR
Abonnieren

ZSC-Captain Patrick Geering
«Uns fehlte die Kaltblütigkeit»

Patrick Geering versucht nach der Niederlage in Davos das Playoff-Aus der ZSC Lions zu erklären. Für den Captain fehlte den Zürchern die Kaltblütigkeit.
Publiziert: vor 18 Minuten
Kommentieren
Alles zur Eishockeysaison 25/26
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
HC Davos
HC Davos
ZSC Lions
ZSC Lions
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen