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Servette-Miranda nach Heim-Niederlage
«Wir geben Fribourg zu viel Raum»

Genf-Servette verliert zu Hause ganz knapp gegen Fribourg-Gottéron (3:4). Marco Miranda analysiert die bittere Niederlage knallhart.
Publiziert: 10.04.2026 um 23:45 Uhr
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