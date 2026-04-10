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National League: Servette-Miranda erklärt Heim-Niederlage
Servette-Miranda nach Heim-Niederlage
«Wir geben Fribourg zu viel Raum»
Genf-Servette verliert zu Hause ganz knapp gegen Fribourg-Gottéron (3:4). Marco Miranda analysiert die bittere Niederlage knallhart.
Publiziert: 10.04.2026 um 23:45 Uhr
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