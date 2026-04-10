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Kritik von Mysports-Experte Ueli Schwarz
«Grant hat mich schwer enttäuscht»

Diese Kritik sitzt: Mysports-Experte Ueli Schwarz geht mit ZSC-Stürmer Grant nach der Heim-Niederlage gegen den HC Davos hart ins Gericht.
Publiziert: vor 29 Minuten
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