DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
National League: Mysports-Experte kritisiert ZSC-Grant
Kritik von Mysports-Experte Ueli Schwarz
«Grant hat mich schwer enttäuscht»
Diese Kritik sitzt: Mysports-Experte Ueli Schwarz geht mit ZSC-Stürmer Grant nach der Heim-Niederlage gegen den HC Davos hart ins Gericht.
Publiziert: vor 29 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Eishockeysaison 25/26
1:10
Miranda nach Heim-Niederlage
«Wir geben Fribourg zu viel Raum»
0:31
Mysports-Experte Helfenstein
«Davos hatte ein höheres Battle-Level als Zürich»
0:27
Kritik von Mysports-Experte
Schwarz: «Grant hat mich schwer enttäuscht»
1:35
ZSC-Weber sucht Erklärungen
«Wir waren teilweise nicht ganz bei der Sache»
0:56
HCD-Kessler erklärt den Sieg
«Das war eine Teamleistung – es hat alle gebraucht»
0:36
Was für ein Meisterschuss
ZSC-Sigrist schiesst Aeschlimann-Trinkflasche kaputt
0:21
Dumme Aktion vom Keeper
Charlin wird in flagranti bei Schwalbe erwischt
0:38
Zadina kommt glimpflich davon
Schlag gegen ZSC-Keeper Hrubec hätte bestraft werden müssen
In diesem Artikel erwähnt
National League
ZSC Lions
HC Davos
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen