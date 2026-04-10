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National League: HCD-Zadina bringt ZSC-Hrubec zu Fall
Zadina kommt glimpflich davon
Schlag gegen ZSC-Keeper Hrubec hätte bestraft werden müssen
Glück für Davos, dass Filip Zadina hier keine Strafe erhält. ZSC-Goalie Hrubec fährt zurück ins Tor und der HCD-Stürmer trifft ihn von hinten mit dem Stock.
Publiziert: 22:32 Uhr
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