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Dafür gibts eine 2-Minuten-Strafe
Servettes Rod bekommt Stock an den Oberschenkel

Fribourgs Rathgeb trifft Servettes Rod mit dem Stock. Es sieht aus, als würde der Stürmer seinen Gegner zwischen die Beine treffen – es ist aber der Oberschenkel.
Publiziert: 22:41 Uhr
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