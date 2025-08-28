Das Sportzentrum Kerenzerberg freut sich auf die Ankunft der Schwinger. Im Vorfeld sorgte aber der Abfahrtszeitpunkt des Shuttle-Busses für Ärger.

1/10 In diesen Zimmern übernachten die Schwinger während des ESAF. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts Schwinger werden während des ESAF in Mollis auf dem Kerenzerberg schlafen

Berner Schwinger frühstücken dort – die anderen Teilverbände im Athletendorf

Im Sportzentrum stehen Zweier- und Dreierzimmer für die Athleten bereit

Nicola Abt Reporter Sport

Kurz vor dem ESAF sorgte eine Nachricht bei einigen Spitzenschwingern für richtig schlechte Laune. Die Athleten wurden darüber informiert, dass der Shuttle-Bus vom Sportzentrum Kerenzerberg nach Mollis am Samstag bereits um fünf Uhr morgens abfährt.

Für einige ist das zu früh. Als sie dann noch erfuhren, dass die Berner erst kurz vor sechs Uhr aufbrechen, wurde der Ärger noch grösser. Doch die Aufregung ist umsonst. Denn die Berner haben keinen Wettbewerbsvorteil, wie zunächst vermutet wurde.

Sie sind schlicht und einfach der einzige Teilverband, der das Frühstück noch im Kerenzerberg zu sich nimmt. Alle anderen verpflegen sich im Athletendorf neben der Arena. Eine weitere Eigenheit der Berner ist, dass Fabian Staudenmann (25) und einige Teamkollegen bereits am Donnerstag anreisen.

König Wicki geht einen anderen Weg

Was sie im Sportzentrum erwartet, wissen sie. Staudenmann beispielsweise verbrachte im Vorfeld bereits eine Nacht hier. Dabei stellte er fest, dass es Zweier- und Dreierzimmer gibt. Zudem hat es Gemeinschaftsduschen mit einzelnen Kabinen und WCs. Die verschiedenen Teilverbände wurden auf die einzelnen Stockwerke verteilt.

Ist ihnen am Abend langweilig, steht ein Töggeli-Kasten oder ein Ping-Pong-Tisch bereit. «Wir freuen uns sehr auf die Schwinger», sagt Betriebsleiter Ralf Oehri. Das ganze Sportzentrum ist mit den Sägemehl-Athleten gefüllt. In den Turnhallen haben die Teilverbände zudem einen separaten Bereich nur für sich. Gewisse Betreuer werden dort schlafen, wie Blick weiss. «Für uns gibt es keinen Mehraufwand. Im Gegenteil: Tagsüber sind alle in der Arena, bei uns ist es dann sogar ruhiger als sonst.»

Während Staudenmann sich für die Variante Sportzentrum entschieden hat, nächtigen Samuel Giger und Joel Wicki in einer Ferienwohnung. Wie vor drei Jahren wird der König gemeinsam mit seinem Trainer und Freund Daniel Hüsler in der Nähe der Arena untergebracht sein.