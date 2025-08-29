Stiehlt plötzlich jemand Königsfavorit Fabian Staudenmann (hinten) die Show? Foto: keystone-sda.ch

Nicola Abt Reporter Sport

Marcel Bieri

Gegen Schwingerkönig Joel Wicki hat niemand eine bessere Bilanz. In dieser Saison bodigte Bieri ihn im Schlussgang am Schwyzer Kantonalen – sein dritter Sieg in Folge! Bereits im vergangenen Jahr zeigte Bieri starke Leistungen. Der Primarlehrer triumphierte sowohl am Innerschweizer als auch am Nordwestschweizer Teilverbandsfest. Trotzdem ist der Zuger Eidgenosse vor dem ESAF in seiner geliebten Aussenseiterrolle. Bieri bestritt in diesem Sommer nur wenige Kranzfeste. Ein Nasenbruch und eine Oberschenkelverletzung zwangen ihn zu längeren Pausen. Gut erholt, könnte Bieri in Mollis GL richtig gefährlich werden.

Marcel Bieri (l.) könnte plötzlich ganz weit vorn in der Rangliste auftauchen. Der Zuger ist eine Wundertüte. Foto: keystone-sda.ch

Marcel Räbsamen

In der Nordostschweiz machte über den Winter keiner derart grosse Fortschritte wie der gelernte Dachdecker und Fassadenbauer. Räbsamen führt das auf verschiedene Dinge zurück. Zum einen hat er wieder Freude am Schwingen. «Zeitweise war ich zu verkrampft», so der Maurer. Zudem hört er vor den Gängen keine Techno- und Hardstylemusik mehr. «Ich sauge einfach die tolle Stimmung am Schwingfest auf.» Das scheint den St. Galler Eidgenossen zu beflügeln. Räbsamen klassierte sich regelmässig ganz weit vorn. Am Schwarzsee liess er Königsfavorit Fabian Staudenmann verzweifeln. Kurz darauf stellte er auch gegen Unspunnensieger Samuel Giger. Und auf der Schwägalp triumphierte er sensationell. Erledigt Räbsamen am ESAF seine Pflichtaufgaben, dürfte er mehr sein als «nur» ein Stolperstein für die Königsanwärter.

Wer wie Marcel Räbsamen auf der Schwägalp triumphiert, der kann auch am ESAF eine gewichtige Rolle spielen. Foto: Sven Thomann

Marius Frank

Dem talentierten Solothurner ist in dieser Saison bereits ein Meilenstein geglückt. Der 20-Jährige gewann sein erstes Kranzfest am Aargauer Kantonalen. Und das auf beeindruckende Art und Weise. Der gelernte Kaufmann bodigte mit Joel Strebel, Nick Alpiger und Andreas Döbeli drei Eidgenossen. Experten trauen ihm auch deshalb viel zu, weil er die optimale Postur für den Schwingsport mitbringt. Frank ist fast zwei Meter gross. Früher versuchte er sich im Karate. Dort vermisste er aber den Zweikampf. Diese Komponente fand er mit acht Jahren im Schwingen. Wie alle seine Kollegen träumt auch Frank vom Eidgenössischen Kranz. Seit dem Rücktritt von Bruno Gisler im Jahr 2018 haben die Solothurner keinen Schwinger dieser Kategorie mehr. Frank soll diese Durststrecke beenden.

Marius Frank (oben) hat in dieser Saison bereits einige ganz böse Schwinger bezwungen. Foto: Keystone

