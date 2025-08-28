Darum gehts
- Die Schwinger Romain Collaud und Michael Moser stehen vor dem ESAF im Fokus
- Wette zwischen Freunden: Der Gewinner schneidet dem Verlierer die Haare
- Die beiden lernten sich im letzten Winter in der Spitzensport-RS kennen
So viel Aufmerksamkeit wie seit Mittwochabend erhielt Schwinger Romain Collaud (23) noch nie. Dass der Südwestschweizer Eidgenosse am ESAF in den Spitzenpaarungen auftaucht, passt vielen Experten nicht. Der Sieger des Waadtländer Kantonalen sei zu schwach. Auch sein Kollege Michael Moser (20) ist nach der Einteilung ein grosses Thema.
Doch die beiden Talente verbindet weit mehr als die Diskussionen um ihren Gegner im ersten Gang. Im letzten Winter absolvierten sie gemeinsam die Spitzensport-RS in Magglingen BE. Während der vielen gemeinsamen Stunden entstand eine Wette, die nach dem ESAF für ein ungewöhnliches Bild sorgen könnte: einer der beiden als Coiffeur.
Beides sind eitle Schwinger
Wenn die beiden in Mollis GL im Sägemehl aufeinandertreffen, geht es also um weit mehr als nur um den Sieg. «Wenn wir das nächste Mal an einem Kranzfest gegeneinander kämpfen, darf der Gewinner dem Verlierer die Haare schneiden», erklärt Collaud.
Darauf angesprochen, muss Moser schmunzeln. Die Haare seien in Magglingen immer wieder ein Thema gewesen. «Wir sind diesbezüglich beide sehr eitel», verrät Moser. Deshalb haben sie vor dem Abschluss der Wette auch klare Regeln definiert: «Es darf keine Glatze geschnitten werden. Und der Gewinner muss sich Mühe geben.»
Die spezielle Abmachung gilt seit letztem Winter und ist immer wieder ein Thema. «Jedes Mal, wenn wir uns sehen, lachen wir darüber. Wir wissen, dass es irgendwann so weit sein wird», so Collaud. Bisher kam es überhaupt noch nie zum Duell dieser beiden. Ob es am ESAF endlich so weit ist?
Fest steht, dass Moser als Favorit in den Kampf gehen würde. Der Berner hat in dieser Saison drei Kranzfeste gewonnen. In Mollis gehört er zu den Anwärtern auf den Königstitel. Im ersten Gang wartet Titelverteidiger Joel Wicki auf den Youngster. Collaud misst sich ebenfalls mit einem Innerschweizer. Ihm stellt sich der Eidgenosse Marcel Bieri in den Weg.
Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei.
Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei.