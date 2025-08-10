Darum gehts
- Trio führt die Kranzliste 2025 mit neun Kränzen an
- ISV mit 250 Kränzen bester Schwingerverband in diesem Jahr
- Insgesamt 872 Mal Eichenlaub bei 37 Kranzfesten vergeben
Neues Trio führt Hitliste 2025 an
Während sich die Aufmerksamkeit immer stärker auf das vom 29. bis 31. August stattfindende ESAF lenkt, wird bereits seit dem 4. Mai um Kränze geschwungen. In der Statistik der laufenden Saison stehen derzeit drei Namen zuoberst. Michael Moser, Marcel Räbsamen und Fabian Staudenmann gewannen alle bereits neunmal Eichenlaub.
9 Kränze
- Moser Michael
- Räbsamen Marcel
- Staudenmann Fabian
8 Kränze
- Alpiger Nick
- Frank Marius
- Kramer Lario
- Odermatt Adrian
- Orlik Curdin
- Schneider Domenic
- Walther Adrian
7 Kränze
- Aeschbacher Matthias
- Bissig Lukas
- Brun Samuel
- Collaud Romain
- Leuppi Samir
- Lüscher Sinisha
- Lustenberger Marc
- Odermatt Jonas
- Orlik Armon
- Ott Damian
- Schwander Severin
- Zaugg Lars
Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt. Hier gehts zur aktuellen Jahreswertung 2025.
Trotz nur zweier Schwinger unter den Topshots reichts zum Verbands-Leaderthron
Mit Michael Moser und Fabian Staudenmann stellt der Bernisch Kantonale Schwingerverband zwei der drei meist dekorierten Schwinger dieses Jahres. Auf Verbandsebene liegt der BKSV hingegen nur auf dem zweiten Rang. Führender ist der Innerschweizer Schwingerverband, was mit Blick auf obige Rangliste erstaunen mag. Unter den Schwingern mit sieben oder mehr Kränzen halten lediglich Lukas Bissig und Marc Lustenberger die Fahne des ISV hoch, dessen Athleten nach dem Schwingsonntag mit Nordwestschweizer und Schaffhauser Kantonalem bei 250 Kränzen in diesem Jahr stehen.
Hinter dem BKSV mit 218 folgen auf Rang 3 die Nordostschweizer (201). Die Nordwestschweizer knackten vergangenes Wochenende die Marke der 100 Kränze und stehen derzeit bei 111. Schlusslicht sind die Südwestschweizer mit 92. Insgesamt wurde an bisher 37 Kranzfesten 872 Mal Eichenlaub vergeben.