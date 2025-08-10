Die Schwingsaison 2025 steht ganz im Zeichen des ESAF von Ende August, davor wird in der ganzen Schweiz um Kränze geschwungen. Moser, Räbsamen und Staudenmann führen die Wertung nach dem Wochenende mit Nordwestschweizer und Schaffhauser Kantonalem an.

1/4 An der Spitze der Hitliste 2025 steht ein Trio mit neun Kränzen. Dazu zählt Michael Moser... Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Trio führt die Kranzliste 2025 mit neun Kränzen an

ISV mit 250 Kränzen bester Schwingerverband in diesem Jahr

Insgesamt 872 Mal Eichenlaub bei 37 Kranzfesten vergeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Neues Trio führt Hitliste 2025 an

Während sich die Aufmerksamkeit immer stärker auf das vom 29. bis 31. August stattfindende ESAF lenkt, wird bereits seit dem 4. Mai um Kränze geschwungen. In der Statistik der laufenden Saison stehen derzeit drei Namen zuoberst. Michael Moser, Marcel Räbsamen und Fabian Staudenmann gewannen alle bereits neunmal Eichenlaub.

9 Kränze

Moser Michael

Räbsamen Marcel

Staudenmann Fabian

8 Kränze

Alpiger Nick

Frank Marius

Kramer Lario

Odermatt Adrian

Orlik Curdin

Schneider Domenic

Walther Adrian

7 Kränze

Aeschbacher Matthias

Bissig Lukas

Brun Samuel

Collaud Romain

Leuppi Samir

Lüscher Sinisha

Lustenberger Marc

Odermatt Jonas

Orlik Armon

Ott Damian

Schwander Severin

Zaugg Lars

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt. Hier gehts zur aktuellen Jahreswertung 2025.

Trotz nur zweier Schwinger unter den Topshots reichts zum Verbands-Leaderthron

Mit Michael Moser und Fabian Staudenmann stellt der Bernisch Kantonale Schwingerverband zwei der drei meist dekorierten Schwinger dieses Jahres. Auf Verbandsebene liegt der BKSV hingegen nur auf dem zweiten Rang. Führender ist der Innerschweizer Schwingerverband, was mit Blick auf obige Rangliste erstaunen mag. Unter den Schwingern mit sieben oder mehr Kränzen halten lediglich Lukas Bissig und Marc Lustenberger die Fahne des ISV hoch, dessen Athleten nach dem Schwingsonntag mit Nordwestschweizer und Schaffhauser Kantonalem bei 250 Kränzen in diesem Jahr stehen.

Hinter dem BKSV mit 218 folgen auf Rang 3 die Nordostschweizer (201). Die Nordwestschweizer knackten vergangenes Wochenende die Marke der 100 Kränze und stehen derzeit bei 111. Schlusslicht sind die Südwestschweizer mit 92. Insgesamt wurde an bisher 37 Kranzfesten 872 Mal Eichenlaub vergeben.