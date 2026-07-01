Der Körper zwingt Fabio Hiltbrunner einmal mehr zu einer langen Pause. Das Schwing-Talent scheint vom Pech verfolgt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fabio Hiltbrunner verletzt sich beim Abendschwinget in Adelboden schwer

Seit 2024 von gesundheitlichen Problemen geplagt, darunter starke Schulterbeschwerden

Mehrmonatige Pause bestätigt, Saisonende für den Berner Schwinger

Nicola Abt Reporter Sport

Beim Jubiläumsschwingfest 2024 sorgte Fabio Hiltbrunner für eine der grössten Schwing-Sensationen der letzten Jahre. Der Berner triumphierte mit einem Sieg über den amtierenden Schwingerkönig Joel Wicki.

Doch auf den grössten Erfolg seiner Karriere folgte eine lange Leidenszeit. Nun muss der Eidgenosse den nächsten Tiefschlag verkraften. Hiltbrunner hat sich am vergangenen Wochenende beim Abendschwinget in Adelboden eine Rückenverletzung zugezogen.

Nach mehreren Untersuchungen steht fest: Das grosse Talent fällt für mehrere Monate aus und muss seine Saison vorzeitig beenden. Dies teilte Hiltbrunner am Dienstag auf Instagram mit. «Diese Nachricht fällt mir sehr schwer», schreibt er dazu.

Das Problem mit der Pfanne

Für die Berner kommt diese Nachricht zur Unzeit. Erst vor zwei Wochen verloren sie mit Curdin Orlik einen weiteren Leistungsträger. Der Unspunnen-Schlussgänger hatte sich am Schwarzsee an der Schulter verletzt und musste seine Saison ebenfalls abbrechen.

Für Hiltbrunner ist die Diagnose brutal bitter. Seit seinem Triumph am Jubiläumsschwingfest wurde er immer wieder von gesundheitlichen Problemen ausgebremst. Zeitweise waren die Schulterprobleme derart stark, dass er nicht einmal mehr eine Pfanne halten konnte.

Schlussgang-Teilnahme im Oberaargau

Während andere von Fest zu Fest reisten, bestimmten bei ihm Arzttermine, Therapien und Reha-Einheiten den Alltag. Kaum hatte er sich zurückgekämpft, folgte der nächste Rückschlag.

In dieser Saison schien sich jedoch wieder alles zum Positiven zu wenden. Beim Oberaargauischen stand er im Schlussgang. Umso härter trifft ihn nun die erneute Zwangspause. Der Mann, der vor zwei Jahren die Schwingwelt verblüffte, steht damit erneut vor einem langen Weg zurück ins Sägemehl.