So sieht Orliks erste Saison als König aus

König Armon Orlik hat seine Agenda geöffnet. Und zeigt seinen Fans, an welchen Festen er in diesem Jahr teilnimmt. Auch Verbandskollege Damian Ott hat seine Saisonplanung veröffentlicht.

Seit fünf Monaten ist Armon Orlik (30) Schwingerkönig. Seither warten die Schwing-Fans gespannt darauf, wo sie ihn im Jahr des Kilchberger Schwinget (5. September) überall live in Action sehen können.

Nun hat der Bündner seine Saisonplanung veröffentlicht. Ende Februar nimmt er an seinem ersten Fest in diesem Jahr teil. Orlik lanciert die Saison beim Hallenschwinget in Untervaz. In der Bündner Gemeinde ist er Mitte April auch am Frühjahresschwinget zu sehen.

Sein erstes Kranzfest als König wird das Thurgauer Kantonale Anfang Mai in Sirnach sein. Erstmals ausserhalb des Nordostschweizer Verbandes steigt Orlik am 5. Juli in die Zwilchhosen – beim Berner Kantonalen, welches dieses Jahr im Wankdorf-Stadion über die Bühne geht. An diesem Fest hat Orlik vor zwei Jahren zum bisher einzigen Mal teilgenommen. Damals klassierte er sich auf Rang 3.

Nach dem Abstecher nach Bern stehen als Vorbereitung auf das Saisonhighlight Kilchberger Schwinget noch drei Bergfeste in Orliks Agenda: Weissenstein (11. Juli), Brünig (26. Juli) und Schwägalp (16. August). Zwei von ihnen hat er schon gewonnen, der Triumph auf dem Brünig fehlt noch in seinem Palmarès.

Ott legt nächstes Wochenende los

Auch Orliks Verbandskollege Damian Ott (26) hat seine Saisonplanung schon veröffentlicht. Der Kilchberg-Sieger 2021 startet bereits nächsten Samstag beim Lichtmess-Schwinget in die Saison. Otts erstes Kranzfest ist ebenfalls das Thurgauer Kantonale. Danach nimmt er unter anderem am Zürcher Kantonalen (17. Mai), dem Stoos-Schwinget (14. Juni) und dem Südwestschweizer (26. Juli) teil.