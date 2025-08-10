DE
Aktuelle Schwing-Jahreswertung
Staudenmann baut Führung am Nordwestschweizer aus

Mit grossen Schritten steuert die Schwingsaison auf das ESAF Ende August zu. Bis es so weit ist, wird jedoch munter an Kantonalen, Teilverbands- und Bergfesten geschwungen und dabei Punkte für die Jahreswertung 2025 gesammelt. Hier gehts zur aktuellen Rangliste.
Publiziert: 10.08.2025 um 17:00 Uhr
Aktualisiert: 10:13 Uhr
Fabian Staudenmann behält auch nach dem Nordwestschweizer die Führung in der Jahreswertung 2025.
Foto: keystone-sda.ch

Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander Hornstein

In einer ESAF-Saison muss alles andere hinten anstehen. Das ist dieses Jahr nicht anders. Dennoch fokussieren sich die besten Schwinger des Landes nicht nur auf ihr Abschneiden beim Saisonhighlight, sondern kämpfen an etlichen Berg-, Teilverbands- und Kantonalfesten um Kränze. Dabei sammeln sie je nach Schlussrang unterschiedlich viele Punkte, die in die «Schlussgang»-Wertung, offizielle Jahrespunkteliste des Schwingerverbandes, einfliessen. 

Die aktuelle Jahreswertung mit den besten 50 Schwingern

  1. Staudenmann Fabian: 273 Punkte
  2. Moser Michael: 255 Punkte
  3. Ott Damian: 228 Punkte
  4. Kramer Lario: 226 Punkte
  5. Alpiger Nick: 226 Punkte
  6. Schneider Domenic: 225 Punkte
  7. Walther Adrian: 223 Punkte
  8. Räbsamen Marcel: 218 Punkte
  9. Frank Marius: 213 Punkte
  10. Odermatt Adrian: 212 Punkte
  11. Orlik Curdin: 208 Punkte
  12. Orlik Armon: 204 Punkte
  13. Aeschbacher Matthias: 204 Punkte
  14. Giger Samuel: 197 Punkte
  15. Lustenberger Marc: 190 Punkte
  16. Collaud Romain: 190 Punkte
  17. Bissig Lukas: 190 Punkte
  18. Zaugg Lars: 187 Punkte
  19. Lüscher Sinisha: 186 Punkte
  20. Schwander Severin: 183 Punkte
  21. Leuppi Samir: 182 Punkte
  22. Schneider Mario: 169 Punkte
  23. Reichmuth Pirmin: 169 Punkte
  24. Odermatt Jonas: 169 Punkte
  25. Wicki Joel: 167 Punkte
  26. Gerber Christian: 166 Punkte
  27. Brun Samuel: 164 Punkte
  28. Kämpf Bernhard: 162 Punkte
  29. Hermann Oliver: 161 Punkte
  30. Schwyzer Samuel: 160 Punkte
  31. Nägeli Leandro: 160 Punkte
  32. Ambühl Joel: 160 Punkte
  33. Reichmuth Marco: 158 Punkte
  34. Van Messel Noe: 154 Punkte
  35. Tornare Paul: 149 Punkte
  36. Stucki Fabian: 146 Punkte
  37. Döbeli Andreas: 146 Punkte
  38. Schuler Christian: 142 Punkte
  39. Burger Etienne: 137 Punkte
  40. Reichmuth Roland: 136 Punkte
  41. Zimmermann Nicolas: 133 Punkte
  42. Wittwer Josias: 130 Punkte
  43. Schurtenberger Sven: 130 Punkte
  44. Gobeli Patrick: 130 Punkte
  45. Biäsch Christian: 130 Punkte
  46. Wittwer Jan: 129 Punkte
  47. Kolb This: 129 Punkte
  48. Roth Martin: 125 Punkte
  49. Thöni Reto: 124 Punkte
  50. Bürli Roger: 124 Punkte

Eidgenössische Anlässe als «Punkteschlager», doch auch Berg- und Teilverbandsfeste lohnen sich besonders

Wie beim Tennis fliessen nicht alle Turniere beziehungsweise Kranzfeste in die Wertung ein, sondern nur eine bestimmte Anzahl. Normalerweise sind es die besten sieben, 2025 aufgrund des ESAF jedoch acht. Die meisten Punkte (42) gibts denn auch wenig überraschend bei einem Sieg am ESAF oder anderen eidgenössischen Anlässen (Unspunnen, Kilchberger, Jubiläum usw.). Wem es «nur» zum Kranzgewinn reicht oder sich bei eidgenössischen Anlässen innerhalb der fiktiven Kranzquote befindet, erhält immerhin noch 27 Punkte.

Davon abgesehen lohnen sich auch Berg- und Teilverbandsfeste, deren Sieg ebenfalls mit 27 Zählern vergütet wird. Für einen Kranz gibts 18, gleich viel wie für einen Sieg an einem Kantonal-/Gauverbandsfest. Mit zwölf Punkten wird dabei ein Kranz honoriert.

Zusätzliche Punkte gibts je nachdem, auf welche «Gegnerklasse» ein Schwinger trifft. Dies wird über die Anzahl Sterne auf dem Notenblatt gekennzeichnet. Pro Stern neben dem Namen des Gegners erhält man einen Punkt, wobei ein Stern einen Kranzgewinner eines Kantonalen markiert. Zwei Sterne erhält, wer einen Kranz bei einem Teilverbands- oder Bergkranzfest gewinnen konnte. Die höchste Anzahl Sterne beträgt drei und wird nur an eidgenössische Kranzgewinner vergeben.

Sollten am Ende einer Saison zwei oder mehr Schwinger dieselbe Anzahl Punkte aufweisen, kommt ein simpler Schlüssel zum Zug. In ungeraden Jahren wird alphabetisch von Z bis A bevorzugt, in geraden Jahren von A bis Z. 2025 würde also ein Staudenmann Fabian einen Giger Samuel ausstechen.

