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Emotionales Schwingfest
Berner gedenken Strebel (†49) am Wochenende

Der Nationalsport trauert um Stefan Strebel. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des ehemaligen Schwinger-Boss.
Publiziert: 19:10 Uhr
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Aktualisiert: vor 59 Minuten
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Stefan Strebel ist am Mittwoch überraschend verstorben.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stefan Strebel (†49) verstorben, Trauer überschattet kommende Schwingfeste
  • Berner Organisatoren planen Schweigeminute – Zuger verzichten darauf
  • Schwägalp-Sieger Burkhalter emotional: «Ich bin am Boden zerstört»
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Nicola AbtReporter Sport

Der plötzliche Tod von Stefan Strebel (†49) überschattet das kommende Schwing-Wochenende. An mehreren Festplätzen wird der verstorbene Aargauer in Gedanken präsent sein. Besonders emotional wird es am Mittelländischen Schwingfest in Stettlen BE.

Dort planen die Organisatoren am Sonntag eine Schweigeminute, wie sie Blick mitteilen. Wann genau diese stattfinden wird, ist derzeit noch offen. Auch am Zuger Kantonalen beschäftigt der Tod von Strebel die Verantwortlichen.

Keine Schweigeminute in Zug

Auf Blick-Anfrage schreiben sie: «Mit grosser Betroffenheit haben wir vom plötzlichen Tod von Stefan Strebel Kenntnis genommen. Wir sind mit unseren Gedanken bei seiner Familie und sprechen ihr und ihrem Umfeld unsere herzliche Anteilnahme aus.»

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Auf eine offizielle Schweigeminute verzichten die Zuger allerdings. «Wir sind mit persönlichen Gedanken bei Stefan», heisst es weiter. Die Nachricht vom Tod des dreifachen Eidgenossen hat in der Szene grosse Trauer ausgelöst.

Schwägalp-Champion trauert

Schwinger, Weggefährten und Fans meldeten sich in den vergangenen Stunden mit emotionalen Botschaften zu Wort. Besonders nahe ging der Verlust dem zweifachen Schwägalp-Sieger Stefan Burkhalter. «Ich bin am Boden zerstört. Es ist ganz schlimm», sagt er.

Am Sonntag dürfte deshalb auf vielen Schwingplätzen nicht nur der Sport im Mittelpunkt stehen. Sondern auch die Erinnerung an einen Mann, der in der Schwingerfamilie tiefe Spuren hinterlassen hat und leider viel zu früh von dieser Welt gehen musste. 

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