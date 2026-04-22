Am Wochenende startet die Kranzfestsaison – aber nur in der Innerschweiz. Während alle anderen mindestens noch eine Woche warten müssen, wird in Hergiswil bereits geschwungen. Ist das ein kluger Schachzug, um mehr Tickets zu verkaufen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Innerschweiz eröffnet am Wochenende die Kranzfestsaison

Früher Start nicht wegen Strategie, sondern infolge organisatorischer Absprachen festgelegt

Schwingfest konnte wegen Ausstellung nicht Mitte Mai durchgeführt werden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicola Abt Reporter Sport

Die gesamte Schwingszene schaut in Richtung Innerschweiz. Ein Satz, der eigentlich überhaupt nicht zur aktuellen Situation passt – und trotzdem zutrifft. Der grösste Teilverband hat eine brutale Zäsur hinter sich.

Es gibt keinen König Joel Wicki mehr, keinen Brünig-Champion Pirmin Reichmuth, und auch sonst sind viele Eidgenossen weg. Die Innerschweizer haben in den letzten Monaten ihre schillerndsten Figuren verloren. Weshalb also sollten die Schwingfans ausgerechnet dorthin schauen?

In der Theorie ein genialer Schachzug

Weil es in der Innerschweiz als Erstes um etwas geht. Sie eröffnen am kommenden Wochenende die Kranzfestsaison mit dem Ob- und Nidwaldner Kantonalen. Alle anderen kämpfen erst eine Woche später, die Südwestschweizer sogar erst gegen Ende Mai.

Der frühe Saisonstart könnte ein genialer Schachzug des Hergiswiler OK sein. Ohne andere Kranzfeste dürften sie mehr Tickets verkaufen. Zudem bieten sie ihren Sponsoren die grösstmögliche Plattform. Diese Theorie wird jedoch vom OK zerschlagen.

Auf Blick-Anfrage lassen die Verantwortlichen Folgendes ausrichten: «Es ist weder Strategie noch Notlösung.» Sie verweisen darauf, dass das Datum in erster Linie vom Kantonalen Schwingerverband bestimmt wird. «Wir haben da keinen Einfluss darauf.»

Ausstellung blockierte ein Wochenende

Die Frage nach dem Grund für den frühen Saisonstart richtet sich deshalb an Corina Durrer. Sie ist die Präsidentin des Ob- und Nidwaldner Schwingerverbands. «Das Datum wurde in Absprache mit allen anderen OKs der Kantonalen festgelegt», erklärt sie.

Dabei können die Organisatoren ihre Wünsche anbringen. Eine fixe Anordnung der Kantonalen gibt es nicht. Da vom 14. bis 17. Mai in Nidwalden die Gewerbe- und Erlebnisausstellung «Iheimisch» stattfindet, wollte man das Schwingfest an diesem Wochenende nicht unbedingt austragen.

Fertig experimentiert

Auch andere OKs können bestimmte Wochenenden blockieren, da beispielsweise die Schulanlagen oder sonstige Räumlichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Letztlich einigte man sich darauf, dass es für alle am besten ist, wenn das Ob- und Nidwaldner Kantonale am letzten April-Wochenende stattfindet.

Eine Vorgabe, wann das erste Kranzfest stattfinden muss, gibt es vom Verband nicht. Trotzdem kommt niemand auf die Idee, den Saisonstart noch weiter nach vorne zu schieben. «Zuerst müssen einige Rangschwingfeste ausgetragen werden. Die Athleten brauchen diese Testläufe», erklärt Stefan Muff, Technischer Leiter der Innerschweizer.