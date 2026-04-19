Wie stark ist Giger bereits?

Der Winter von Samuel Giger darf, zurückhaltend formuliert, als suboptimal bezeichnet werden. Eine Rücken-OP zwang ihn zu einer monatelangen Pause vom Sägemehl. Nun ist der Unspunnen-Sieger zurück. Beim Thurgauer Frühjahrsschwingfest in Rapperswilen steigt Giger erstmals in diesem Jahr wettkampfmässig in die Zwilchhosen. Hinter seiner aktuellen Verfassung steht deshalb ein grosses Fragezeichnen. Vom Topfavoriten sind keine Wunderdinge zu erwarten. Alles andere als der Festsieg wäre dennoch eine Enttäuschung. Sein ärgster Widersacher ist mit Domenic Schneider ebenfalls ein Eidgenosse. Ob die beiden bereits im ersten Gang aufeinandertreffen, entscheidet sich in diesen Minuten. Die Einteilung läuft. Bald geht es hier los!