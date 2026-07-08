Nach den jüngsten Festen bejubelten in dieser Saison nicht weniger als acht Sägemehl-Spezialisten bereits je sechs Kränze, wodurch sich nicht nur eine ordentliche Anzahl Schwinger die Spitzenposition teilt, sondern auch jeder Verband ganz vorne mitmischt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Acht Schwinger mit je sechs Kränzen gleichauf in Hitliste 2026

Innerschweizer führen in Kranz-Ranking mit 229 Kränzen vor BKSV und NOSV

SWSV mit 77 Kränzen knapp hinter NWSV Schlusslicht



Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 30 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 341 Athleten vergeben. Acht davon liegen nach dem letzten Wochenende gleichauf ganz vorne im Klassement.

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6 Kränze

Bieri Marcel

Collaud Romain

Frank Marius

Gwerder Michael

Moser Michael

Ott Damian

Schneider Domenic

Voggensperger Lars

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

Bei den Innerschweizern richtets das Kollektiv

Durch gleich acht Schwinger an der Spitze sind auch sämtliche Verbände zuoberst vertreten. Und einen klaren Dominator sucht man vergebens. Sowohl vom ISV als auch vom NWSV und NOSV finden sich je zwei Athleten, die Südwestschweizer finden sich wie die Berner je in einfacher Ausführung.

Nach den Festen des zurückliegenden Wochenendes vereinen die Innerschweizer 229 Kränze unter ihrem Dach. Dahinter liefern sich der BKSV mit 173 und der NOSV mit 171 ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Weniger als die Hälfte davon (80) gewannen bislang Schwinger aus der Nordwestschweiz, auf dem hintersten Rang liegt der SWSV (77).