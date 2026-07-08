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Alle Verbände vertreten
Acht Schwinger um Michael Moser in Hitliste gleichauf

Nach den jüngsten Festen bejubelten in dieser Saison nicht weniger als acht Sägemehl-Spezialisten bereits je sechs Kränze, wodurch sich nicht nur eine ordentliche Anzahl Schwinger die Spitzenposition teilt, sondern auch jeder Verband ganz vorne mitmischt.
Publiziert: 10:00 Uhr
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Aktualisiert: vor 40 Minuten
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Michael Moser gewann in dieser Saison bereits sechs Kränze und zählt damit zur Spitzengruppe, die aus gleich acht Schwingern besteht.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Acht Schwinger mit je sechs Kränzen gleichauf in Hitliste 2026
  • Innerschweizer führen in Kranz-Ranking mit 229 Kränzen vor BKSV und NOSV
  • SWSV mit 77 Kränzen knapp hinter NWSV Schlusslicht
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Bislang hatten die besten Schwinger des Landes an 30 Kranzfesten eine Chance auf das begehrte Eichenlaub. Und dieses wurde bereits an 341 Athleten vergeben. Acht davon liegen nach dem letzten Wochenende gleichauf ganz vorne im Klassement.

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6 Kränze

  • Bieri Marcel
  • Collaud Romain
  • Frank Marius
  • Gwerder Michael
  • Moser Michael
  • Ott Damian
  • Schneider Domenic
  • Voggensperger Lars

Die meisten Kränze bedeutet nicht automatisch die meisten Punkte in der Jahreswertung. Dafür kommt ein Notenschlüssel zum Zug, der die Grösse und Wichtigkeit unterschiedlicher Kranzfeste sowie die dabei besiegten Schwinger berücksichtigt.

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Bei den Innerschweizern richtets das Kollektiv

Durch gleich acht Schwinger an der Spitze sind auch sämtliche Verbände zuoberst vertreten. Und einen klaren Dominator sucht man vergebens. Sowohl vom ISV als auch vom NWSV und NOSV finden sich je zwei Athleten, die Südwestschweizer finden sich wie die Berner je in einfacher Ausführung.

Nach den Festen des zurückliegenden Wochenendes vereinen die Innerschweizer 229 Kränze unter ihrem Dach. Dahinter liefern sich der BKSV mit 173 und der NOSV mit 171 ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Weniger als die Hälfte davon (80) gewannen bislang Schwinger aus der Nordwestschweiz, auf dem hintersten Rang liegt der SWSV (77).

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