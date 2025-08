Katie Ledecky sichert sich an der WM in Singapur im Rennen über 800 m Freistil mit 8:05,62 Minuten ihren siebenten WM-Titel auf dieser Strecke und den 23. insgesamt.

Die Freude bei Katie Ledecky ist gross nach ihrem siebenten WM-Titel über 800 m Freistil. Foto: Ng Han Guan

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sie sammelt immer weiter. Katie Ledecky holt in Singapur ihren siebten WM-Titel über 800 m Freistil – ihr 23. über alle Disziplinen.

Aus dem prognostizierten Zweikampf um Gold mit der bald 19-jährigen Kanadierin Summer McIntosh wurde gar ein packender Dreikampf. Denn während McIntosh (8:07,29) auf den letzten 50 m nicht mehr ganz mit Ledecky mithalten kann und sich mit Bronze begnügen muss, kommt die Australierin Lani Pallister (8:05,98) auf der letzten Länge noch bis auf 36 Hundertstel an die 28-jährige US-Amerikanerin heran. Zuvor blieben bloss Ledecky und McIntosh über 800 m Freistil auf der Langbahn unter der Grenze von 8 Minuten und 10 Sekunden.

Während Ledecky in Singapur ihren zweiten WM-Titel nach jenem über 1500 m Freistil feiert, zerplatze der Traum von McIntosh, als erste Frau an einer WM in fünf Einzeldisziplinen Gold zu gewinnen. Zuvor hat sie über 400 m Freistiel (dort wurde Ledecky Dritte), 200 m Lagen und 200 m Delfin triumphiert. Am letzten Tag ist noch der Start über 400 m Lagen geplant.