Nach WM-Silber über 50 m holt sich Noè Ponti im Delfin nun über 100 m auch noch Silber. Beide Male scheitert er an Maxime Grousset.

1/6 Noè Ponti holt sich seine nächste WM-Medaille. Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Wie bitter ist das? Noè Ponti zeigt über 100 Meter Delfin wieder eine sackstarke Leistung, schnappt sich gar den Schweizer Rekord – und wird trotzdem «nur» Zweiter. Der Tesssiner schwimmt die 100 Meter in 49,83 s, unterbietet die nationale Bestmarke um 33 Hundertstel (zuvor 50,16 s), ist aber 21 Hundertstel langsamer als sein Konkurrent Maxime Grousset. Wie schon am letzten Dienstag steht der Franzose Ponti vor der Sonne.

Und wieder verpasst es der Tessiner, sich zum ersten Schweizer Weltmeister im langen Becken zu küren. Für Ponti gabs letztes Jahr dreimal Gold an der Kurzbahn-WM. Seine grössten Erfolge waren zuvor EM-Silber 2022 sowie Olympia-Bronze 2021, beides über 100 m Delfin.

Ponti war am Freitag sowohl im Vorlauf auch als im Halbfinal als Zeitschnellster in den Final eingezogen. Im Halbfinal gelang ihm der Start nicht wie gewünscht, im Verlauf des Rennens zeigte er aber vor allem unter Wasser seine ganz grosse Klasse. Letztlich verpasste er den Schweizer Rekord nur um zwei Hundertstel, durfte am Samstag den Final aber auf der bevorzugten Bahn 4 bestreiten – doch zum WM-Titel hats knapp nicht gereicht.