Nach Rang vier über 200 Meter Rücken platzt an der EM in Paris auch der zweite Medaillentraum von Roman Mityukov: Der Genfer scheitert über die halbe Distanz im Halbfinal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roman Mityukov scheitert im EM-Halbfinal über 100 Meter Rücken in Paris

Seine Zeit von 53,57 Sekunden reicht nicht für die Lucky Loser

Finale am Sonntagabend um 19.06 Uhr ohne Schweizer Beteiligung

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Seine starke Aufholjagd bleibt unbelohnt: Nach einem mässigen Start dreht Roman Mityukov (26) im Halbfinal über 100 Meter Rücken auf der zweiten Hälfte auf und schwimmt noch auf Rang fünf nach vorne. Seine Zeit von 53,57 Sekunden reicht aber nicht für einen Platz unter den vier besten Lucky Losern – zu schnell ist der zweite Halbfinal. Am Ende fehlen rund drei Zehntelsekunden.

Damit bleibt dem Genfer an der Schwimm-EM in Paris eine weitere Final-Teilnahme verwehrt. Über 200 Meter Rücken, wo er schon WM- und Olympia-Medaillen gewonnen hatte, schrammte Mityukov trotz Schweizer Rekord als Vierter nur haarscharf an einem Podestplatz vorbei.

Der Final über 100 Meter Rücken ist auf Sonntagabend um 19.06 Uhr angesetzt – nun ohne Schweizer Beteiligung.