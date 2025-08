Noè Ponti qualifiziert sich als Schnellster für den 100-m-Delfin-Final bei der Schwimm-WM in Singapur. Der Tessiner, der bereits Silber über 50 m gewann, ist Favorit auf Gold und könnte seinen ersten WM-Titel auf der Langbahn holen.

1/4 Noè Ponti steht an der Schwimm-WM in Singapur über 100 m Delfin im Final. Foto: Getty Images

Nach dem Gewinn der Silbermedaille über 50 m Delfin erreicht Noè Ponti an den Schwimm-Weltmeisterschaften in Singapur auch über die doppelte Distanz den Final. Am Samstag schwimmt er um seinen ersten Titel auf der Langbahn.

Der Finaleinzug über 100 m Delfin war zumindest auf dem Papier für den Tessiner nur noch Formsache. Doch der 24-Jährige lässt auch in der Praxis die Fakten, beziehungsweise die Zeiten sprechen. In den Vorläufen ist er mit 50,68 Sekunden der Schnellste, ebenso in den Halbfinals mit 50,18. Dabei verpasst er den Schweizer Rekord nur um zwei Hundertstel.

Erster Schweizer WM-Titel möglich

Ponti ist am Samstag der Favorit auf die Goldmedaille. Es wäre für ihn und die Schweiz der erste Weltmeistertitel auf der Langbahn. Der Tessiner muss aber ein perfektes Rennen liefern, denn drei Konkurrenten sitzen ihm im Nacken: Josh Liendo aus Kanada (50,24), Maxime Grousset (50,25 - der Franzose schnappte Ponti über 50 m Delfin Gold weg) und Ilya Kharun (50,39), wie Liendo ein Kanadier.

«Ich habe nun einen guten Speed, deshalb fühlen sich die ersten 50 m einfacher an», erklärt Ponti. «Nach vier Tagen Pause war es nicht so einfach, wieder in den Rhythmus zu kommen, aber ich bin ziemlich gut geschwommen.»