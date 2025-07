Noè Ponti verpasst an der Schwimm-WM in Singapur die ganz grosse Sensation. Über 50 m Schmetterling wird er Zweiter.

1/5 Noè Ponti verpasst WM-Gold um drei Hundertstel. Foto: Getty Images

Noè Ponti schrammt an der Schwimm-WM über 50 m Schmetterling haarscharf an sensationellem WM-Gold vorbei. Er muss sich einzig vom Franzosen Maxime Grousset geschlagen geben.

Dem Tessiner fehlen letztlich gerade mal drei Hundertstel zu Gold. Hätte er dies geholt, wäre er der erste Schweizer überhaupt gewesen, der sich im langen Becken zum Weltmeister kürt. Für Ponti selber gabs letztes Jahr dreimal Gold an der Kurzbahn-WM. Seine grössten Erfolge waren zuvor EM-Silber 2022 sowie Olympia-Bronze 2021, beides über 100 m Schmetterling.

Ponti ist trotz verpasster Goldmedaille der einzige Schweizer, der am zweiten Tag der Pool-Wettkämpfe an der Schwimm-WM in Singapur jubeln kann. Mit Roman Mityukov, Antonio Djakovic und Lisa Mamié schieden alle anderen Schweizern am frühen Montagmorgen bereits in den Vorläufen aus.

Und in dieser Form ist Ponti in seiner zweiten WM-Disziplin über 100 m Schmetterling noch eine zweite Medaille zuzutrauen.