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Nach dem ersten Sprung
Titelverteidigerin Heimberg bricht EM-Final ab

Wasserspringerin Michelle Heimberg misslingt im Wettkampf vom 3-Meter-Brett der erste Sprung und zieht sich danach zurück.
Publiziert: 22:03 Uhr
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Aktualisiert: vor 50 Minuten
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Michelle Heimberg zeigt im EM-Final vom 3-Meter-Brett nur einen einzigen Sprung. (Archiv)
Foto: keystone-sda.ch
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Nach Silber am Sonntag (1-Meter-Brett) kommt zwei Tage danach in Paris vom 3-Meter-Brett keine weitere EM-Medaille für Wasserspringerin Michelle Heimberg hinzu. Die 26-jährige Aargauerin bricht nach dem ersten Sprung den Wettkampf überraschend ab. Dieser gelingt der Titelverteidigerin überhaupt nicht nach Wunsch, weswegen sie nach der ersten von total fünf Runden den geteilten letzten Zwischenrang belegt.

Warum sich Heimberg, die am Montag auf Instagram eine erlittene Fehlgeburt öffentlich machte, vom Wettkampf zurückgezogen hat, ist derzeit noch unklar. Bekannt ist dafür kurz nach 22 Uhr, wer Heimberg als Europameisterin ablöst. Chiara Pellacani holt sich Platz eins – und damit ihre vierte Goldmedaille bei den europäischen Titelkämpfen in Paris. Die Italienerin siegt vor der Britin Yasmin Harper und der Russin Nadeschda Trifonowa.

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