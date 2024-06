Als einziger Schweizer steht Marius Toscan am Freitagmorgen an der Schwimm-EM im Einsatz. Und das erfolgreich. Über 200 m Delfin schwimmt er in die Halbfinals.

Darf sich über die Halbfinal-Quali freuen: Marius Toscan.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marius Toscan steht am Freitagvormittag an der EM in Belgrad als einziger Schweizer im Einsatz. Der 22-jährige St. Galler qualifiziert sich über 200 m Delfin als Vorlauf-Elfter für die Halbfinals, die am Abend ausgetragen werden.

In 1:58,57 stellt Toscan, am Montag über 400 m Lagen starker EM-Fünfter, eine persönliche Bestzeit auf. Für die Teilnahme am Final der besten Acht wird er diese nochmals unterbieten müssen.

Mit Lisa Mamié und Antonio Djakovic stehen am Freitagabend im Freiluftbecken in der serbischen Hauptstadt noch zwei weitere Schweizer im Einsatz. Mamié strebt im Final über 200 m Brust die Titelverteidigung – und die Limite für die Olympischen Spiele in Paris (2:23,91) – an. Djakovic erreichte über 200 m Crawl den Final als Halbfinal-Sechster.