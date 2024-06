An der Schwimm-Europameisterschaft qualifiziert sich ein Trio für die Halbfinals. Besonders Roman Mityukov und Lisa Mamié schwimmen starke Zeiten.

Mityukov und Mamié melden ihre Ambitionen an

Mityukov und Mamié melden ihre Ambitionen an

Starke Vorläufe an Schwimm-EM

Starke Vorläufe an Schwimm-EM

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/4 Stellt in den Vorläufen die Bestzeit auf: Roman Mityukov.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Roman Mityukov bestätigt sich an den Europameisterschaften in Belgrad als Mitfavorit über 200 m Rücken. Der bald 24-jährige Genfer stellt in den Vorläufen die Bestzeit auf.

Mityukov gewann an den Weltmeisterschaften in Doha die Silbermedaille über diese Distanz. Entsprechend zählt er auch in Belgrad zum engsten Favoritenkreis. Obwohl er weit hinter seiner Saisonbestleistung von Doha (1:55,40) bleibt, distanziert er mit 1:57,19 die gesamte Konkurrenz um 29 Hundertstel und mehr.

Mit Flavio Bucca (19) qualifiziert sich ein zweiter Schweizer über diese Distanz für die Halbfinals vom Dienstagabend.

Die Vorläufe übersteht auch Lisa Mamié. Die 25-jährige Zürcherin qualifiziert sich mit der drittbesten Zeit für die Halbfinals über 100 m Brust vom Dienstagabend. Mamié gewann an den Europameisterschaften 2021 (Silber) und 2022 (Gold) Medaillen über 200 m Brust, ihre Paradedisziplin.