Mityukov und Mamié schwimmen in den Final

Regan Smith schwimmt Weltrekord über 100 m Rücken

Die Amerikanerin Regan Smith stellte in Indianapolis an den nationalen Ausscheidungen für die Olympischen Spiele in Paris einen Weltrekord über 100 m Rücken auf. Smith schlug in 57,13 Sekunden an und verbesserte die bisherige Bestmarke der Australierin Kaylee McKeown um zwei Zehntel.