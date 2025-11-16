DE
FR
Abonnieren

Eigene Bestmarke unterboten
Mityukov schwimmt Schweizer Rekord

Bei den Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Uster stellt Roman Mityukov einen neuen Schweizer Rekord über 200 m Rücken auf. Der Genfer Schwimmer qualifiziert sich mit seiner Zeit von 1:50,66 Minuten für die Kurzbahn-EM in Lublin.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Roman Mityukov stellt einen neuen Schweizer Rekord auf.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Roman Mityukov schwimmt am dritten und letzten Tag der Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Uster im Final über 200 m Rücken Schweizer Rekord. In 1:50,66 Minuten unterbietet der Genfer seine eigene Bestmarke, die er im April im selben Becken aufstellte, um 29 Hundertstel.

Mehr Schwimmen
Ponti schwimmt erneut zweimal aufs Podest
Schweizer brilliert weiter
Ponti schwimmt erneut zweimal aufs Podest
Ponti holt weitere Podestplätze – verliert aber Weltrekord
Beim Kurzbahn-Weltcup
Ponti holt weitere Podestplätze – verliert aber Weltrekord
Noè Ponti im Weltcup knapp geschlagen
Wieder nur Kanadier schneller
Noè Ponti im Weltcup knapp geschlagen
Ponti verpasst Sieg um einen Wimpernschlag
Ein Kanadier schlägt ihn
Ponti verpasst Sieg um einen Wimpernschlag

Den zweitplatzierten Flavio Bucca distanziert der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Paris um fast drei Sekunden. Sowohl Mityukov als auch Bucca unterbietet dabei die Limite für die Kurzbahn-EM vom 2. bis 7. Dezember in Lublin in Polen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen