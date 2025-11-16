1/2
Roman Mityukov stellt einen neuen Schweizer Rekord auf.
Foto: keystone-sda.ch
Roman Mityukov schwimmt am dritten und letzten Tag der Schweizer Kurzbahn-Meisterschaften in Uster im Final über 200 m Rücken Schweizer Rekord. In 1:50,66 Minuten unterbietet der Genfer seine eigene Bestmarke, die er im April im selben Becken aufstellte, um 29 Hundertstel.
Den zweitplatzierten Flavio Bucca distanziert der Olympia-Bronzemedaillengewinner von Paris um fast drei Sekunden. Sowohl Mityukov als auch Bucca unterbietet dabei die Limite für die Kurzbahn-EM vom 2. bis 7. Dezember in Lublin in Polen.
