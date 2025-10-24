Bei der letzten Station des Kurzbahn-Weltcups in Toronto schwimmt Noè Ponti sowohl über 100 Meter Delfin als auch über 100 Meter Lagen auf das Podest. In seiner Paradedisziplin muss er sich aber erstmals bezwingen lassen.

Auch in Toronto auf dem Kurzbahn-Podest: Noè Ponti. Foto: Anadolu via Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noè Ponti sichert sich bei der dritten und letzten Station des Kurzbahn-Weltcups 2025 zwei weitere Podestplätze. Der Tessiner wird in Toronto über 100 m Lagen und 100 m Delfin Dritter.

Nachdem er in Carmel und Westmont über 100 m Delfin jeweils als Sieger angeschlagen hat, muss sich Ponti in Toronto in seiner Paradedisziplin in 48,38 Sekunden gleich zwei Konkurrenten geschlagen geben. Der überragend schwimmende Kanadier Josh Liendo holt sich in 47,68 Sekunden nicht nur den Sieg, sondern verbessert zugleich Pontis Weltrekord (47,71). Dessen Landsmann Ilya Kharun beendet das Rennen in 48,35 Sekunden als Zweitplatzierter.

Im Final über 100 m Lagen triumphiert zum dritten Mal in dieser Weltcup-Saison Shaine Casas. Der Amerikaner schlägt nach 50,28 Sekunden an und verweist den Ungarn Hubert Kos (50,56) und Ponti (51,02) klar auf die weiteren Podestplätze.