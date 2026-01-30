DE
Russi erklärt im «APRÈS-SKI»
Warum Rast gegenüber Shiffrin im Olympia-Vorteil ist

Es ist das heissersehnte Duell bei den Damen im Slalom bei den Olympischen Spielen: Camille Rast gegen Mikaela Shiffrin. Ski-Legende Bernhard Russi verrät im «APRÈS-SKI», warum die Schweizerin im Vorteil ist.
Publiziert: vor 7 Minuten
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
russi-tdd317770.jpg
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
