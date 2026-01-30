Warum Rast gegenüber Shiffrin im Olympia-Vorteil ist
Es ist das heissersehnte Duell bei den Damen im Slalom bei den Olympischen Spielen: Camille Rast gegen Mikaela Shiffrin. Ski-Legende Bernhard Russi verrät im «APRÈS-SKI», warum die Schweizerin im Vorteil ist.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.