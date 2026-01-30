«Ich würde das nicht fahren» Ski-Legende Russi mit Olympia-Tipp für Odermatt

An den Olympischen Spielen geht es Schlag auf Schlag. Das Programm ist vollgestopft. Damit Marco Odermatt so viele Goldmedaillen wie möglich nach Hause nehmen kann, rät Ski-Legende Bernhard Russi unserem Ski-Ass, auf ein Rennen zu verzichten.