DE
FR
Abonnieren

«Das ist Gender-Wahnsinn»
Im Schweizer Ski-Aufgebot gibts ein grosses Missverhältnis

In der letzten «APRÈS-SKI»-Folge vor Olympia wird heiss diskutiert. Reporter Marcel W. Perren und Ski-Legende Bernhard Russi nehmen das olympische Selektionssystem unter die Lupe: zeitgemäss oder schlicht gaga?
Publiziert: vor 5 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_1182 (1).JPG
russi-tdd317770.jpg
Marcel W. Perren und Bernhard Russi
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Olympia 2026
Olympia 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen