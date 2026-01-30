Wer ist gesetzt, und wer muss in die Abfahrts-Quali?
Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind heisse Gold-Anwärter an den Olympischen Spielen in der Abfahrt. Doch wer soll neben den beiden für die Schweiz an den Start gehen – und wie soll man das am besten entscheiden?
