Ideo du Thot, auf dem Springreiter Beat Mändli 2007 den Weltcupfinal gewinnen konnte, ist tot. Das Top-Pferd musste eingeschläfert werden.

1/2 Das frühere Top-Pferd von Beat Mändli, Ideo du Thot, musste eingeschläfert werden. Foto: BENJAMIN SOLAND

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Wallach Ideo du Thot, der 2007 gemeinsam mit Beat Mändli den Weltcupfinal in Las Vegas gewonnen hat, ist im Alter von 29 Jahren eingeschläfert worden, wie die Fachzeitung «Pferdewoche» berichtete.

Das Springpferd gehörte zu den prägenden Vierbeinern seiner Ära. Nach einer herausragenden Sportkarriere verbrachte Ideo du Thot noch 14 Jahre in Ruhestand auf dem Heimatgestüt «Elevage du Thot» in der Normandie – bei guter Gesundheit und in vertrauter Umgebung.

Auf dem Gestüt teilte er seine letzten Jahre mit anderen prominenten Pferden, unter ihnen das Olympia-Goldpferd Nino des Buissonnets von Steve Guerdat und der Schimmel Clooney, der Martin Fuchs zum Europameistertitel trug.