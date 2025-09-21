Enttäuschung in Saint-Tropez. Das Schweizer Springreit-Team kommt beim CSIO an der Côte d’Azur nicht auf Touren.

Das Schweizer Team mit Janika Sprunger kommt am CSIO von Saint-Tropez im Nationenpreis nur auf Platz acht. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Springreiter kommen am Nationenpreis des CSIO von Saint-Tropez nur auf Platz 8. Damit verbleiben die Schweizer zum Abschluss Nations League auf dem letzten Platz - und qualifizieren sich nicht für den lukrativen Final in Barcelona von Anfang Oktober.

Für die Schweiz reiten in Saint-Tropez Alain Jufer (Dante), Barbara Schnieper (Canice), Janika Sprunger (Orelie) und der erst 20-jährige Gaëtan Joliat (Chelsea), der erstmals in einem Nationenpreis startet.

Grossbritannien siegt vor Italien und Belgien. Die Zwischenwertung vor dem Final in Barcelona führt Frankreich (300 Punkte) vor Grossbritannien (295) und Deutschland (290) an. Schweden (9.) und die Schweiz (10.) verpassen den Final in der spanischen Metropole.