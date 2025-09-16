Darum gehts
- Steve Guerdat musste sich einer erneuten Rückenoperation unterziehen
- Die Operation verlief erfolgreich, doch eine lange Genesungsphase steht bevor
- Guerdat wurde letzte Woche Dritter im Grand Prix in Calgary
Steve Guerdat musste sich erneut einer Rückenoperation unterziehen. Dies gab der Springreiter aus dem Jura auf seiner Website bekannt.
Seine zu Beginn des Jahres operierte Bandscheibe habe sich wieder vorgewölbt, so der 43-Jährige. «Wir haben verschiedene alternative Therapien ausprobiert, um eine erneute Operation zu vermeiden, aber leider wurde es nur schlimmer.»
Letzte Woche nahm der Olympia-Zweite von Paris noch am Grand Prix des Fünfsterne-CSIO in Spruce Meadows, Calgary, Kanada teil und wurde Dritter. Am vergangenen Donnerstag unterzog er sich dann der Operation, die seinen Angaben zufolge erfolgreich verlief. «Mittlerweile bin ich wieder zu Hause – und stehe erneut vor einer langen Genesungsphase.» Wann genau er wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen kann, liess Guerdat offen.