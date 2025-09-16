Letzte Woche noch hoch zu Ross musste sich der Schweizer Springreiter danach wegen Rückenproblemen unters Messer legen.

Musste sich erneut am Rücken operieren lassen: Steve Guerdat. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Steve Guerdat musste sich einer erneuten Rückenoperation unterziehen

Die Operation verlief erfolgreich, doch eine lange Genesungsphase steht bevor

Guerdat wurde letzte Woche Dritter im Grand Prix in Calgary Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Steve Guerdat musste sich erneut einer Rückenoperation unterziehen. Dies gab der Springreiter aus dem Jura auf seiner Website bekannt.

Seine zu Beginn des Jahres operierte Bandscheibe habe sich wieder vorgewölbt, so der 43-Jährige. «Wir haben verschiedene alternative Therapien ausprobiert, um eine erneute Operation zu vermeiden, aber leider wurde es nur schlimmer.»

Letzte Woche nahm der Olympia-Zweite von Paris noch am Grand Prix des Fünfsterne-CSIO in Spruce Meadows, Calgary, Kanada teil und wurde Dritter. Am vergangenen Donnerstag unterzog er sich dann der Operation, die seinen Angaben zufolge erfolgreich verlief. «Mittlerweile bin ich wieder zu Hause – und stehe erneut vor einer langen Genesungsphase.» Wann genau er wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen kann, liess Guerdat offen.