Starker Auftritt von Steve Guerdat in Calgary. Zwar verpasst er wegen eines Zeitfehlers das Stechen um den Sieg, am Ende landet er als Dritter aber dennoch auf dem Podest.

1/5 Steve Guerdat und Venard landen in Calgary auf dem Podest. (Archivbild) Foto: imago/Stefan Lafrentz

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Steve Guerdat verpasst seinen zweiten Sieg im hochdotierten Grand Prix des Fünfsterne-CSIO Calgary in Spruce Meadows knapp. Der Jurassier, Gewinner vor vier Jahren, belegt mit dem Wallach Venard Platz 3.

Nach zwei Umgängen totalisiert Guerdat fünf Strafpunkte; im zweiten Umgang muss er neben einem Abwurf auch einen Zuschlag für Zeitüberschreitung in Kauf nehmen. Ohne den einen zusätzlichen Strafpunkt hätte er im Stechen um den Sieg mitreiten können. Statt eines Dreikampfs kommt es zu einem Duell, in dem sich der Brite Scott Brash auf dem Wallach Hello Jefferson gegen den Amerikaner Kyle King mit der Stute Kayenne durchsetzte.

Martin Fuchs, der die Prüfung in den vorangegangenen zwei Jahren gewonnen hat, klassiert sich mit dem Wallach Leone Jei auf Platz 12. Nach einem Nullfehlerritt gibt der Zürcher in der zweiten Runde auf.