Nach einem Polizeieinsatz auf seinem Hof hat der Verband Swiss Equestrian den Reiter Pius Schwizer per sofort suspendiert.

Wurde vom Reitverband per sofort suspendiert: Pius Schwizer. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Wenige Tage nach dem Polizei-Einsatz auf dem Hof von Springreitlegende Pius Schwizer (63) wird dieser vom Verband mit sofortiger Wirkung aus dem Elitekader der Springreiter suspendiert.

In den letzten Tagen seien in den Medien gerichtliche Verfahren gegen den Reiter Pius Schwizer bekanntgemacht worden. «Gemäss der von Pius Schwizer und von Swiss Equestrian unterzeichneten Kadervereinbarung, den geltenden Reglementen sowie den von Swiss Equestrian vertretenen Werten, ist die aktuelle Situation von Pius Schwizer ist nicht mehr mit den Anforderungen vereinbar, um die Schweiz auf höchstem Niveau als Mitglied des Schweizer Elitekaders Springen zu vertreten», begründet der Verband die Massnahme in seiner Mitteilung.

Die Suspendierung wurde auf unbestimmte Zeit ausgestellt, werde aber je nach Entwicklung in Schwizers Situation immer wieder überprüft. Weiter stellt sie für den Springreiter kein Verbot dar, auf individueller Basis an nationalen oder internationalen Turnieren teilzunehmen.

Mehr folgt in Kürze.