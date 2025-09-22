DE
Mit fehlerloser Leistung
Nadja Peter Steiner verpasst Sieg in New York knapp

Viel fehlt Nadja Peter Steiner nicht zum Sieg in New York. Sie bleibt zwar fehlerfrei, aber ihre Zeit wird ihr zum Verhängnis.
Nadja Peter Steiner – hier mit ihrem Pferd Mila – bejubelt in New York einen Podestplatz. (Archivbild)
Foto: imago/Bildbyran
Nadja Peter Steiner verpasst beim Fünfsterne-CSI in New York den Sieg im Grand Prix knapp. Die seit vielen Jahren in Frankreich lebende Schwyzerin belegt mit der Stute Nice Platz 3.

Die bald 41-jährige Innerschweizerin bleibt nach dem Nullfehler-Ritt im Normalparcours auch im Stechen ohne Makel, muss sich aber aufgrund der gerittenen Zeiten in der Schlussrangliste hinter den Belgiern Gilles Thomas auf der Stute Qalista und Thibault Philippaerts mit dem Wallach Pittman einreihen.

