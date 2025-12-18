Die FEI World Cup Finals in Springen, Dressur und Voltigieren finden vom 5. bis 9. April 2028 erneut in Basel statt. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 kehrt das prestigeträchtige Pferdesportereignis in die Schweiz zurück.

Weltcup-Finals im Reiten finden wieder in Basel statt

Weltcup-Finals im Reiten finden wieder in Basel statt

Darum gehts Weltcup-Finals 2028 erneut in Basel, Schweiz

OK-Präsident und Verbandspräsident äussern Stolz und Begeisterung über Vergabe

Veranstaltung findet vom 5. bis 9. April 2028 statt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pascal Keusch Redaktor Sport

Gute Nachrichten für Schweizer Reit-Fans: Die Weltcup-Finals finden 2028 erneut in der Schweiz statt. Nach der erfolgreichen Premiere im Frühling dieses Jahres finden die FEI World Cup Finals mit den Disziplinen Springen, Dressur und Voltigieren vom 5. bis 9. April erneut in Basel statt.

«Es erfüllt uns mit grossem Stolz, dieses wichtige Sportereignis nach so kurzer Zeit erneut am wunderschönen Rheinknie ausrichten zu dürfen», sagt Thomas Straumann, OK-Präsident der CHI Classics Basel. Auch Damian Müller, Präsident des Schweizerischen Verbands für Pferdesport, zeigt sich begeistert: «Die erneute Vergabe der Weltcupfinals nach Basel ist ein starkes Signal für unseren Pferdesport und für die Schweiz insgesamt.»