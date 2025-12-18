DE
FR
Abonnieren

Nach erfolgreicher Premiere
Weltcup-Finals im Reiten finden wieder in Basel statt

Die FEI World Cup Finals in Springen, Dressur und Voltigieren finden vom 5. bis 9. April 2028 erneut in Basel statt. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 kehrt das prestigeträchtige Pferdesportereignis in die Schweiz zurück.
Publiziert: vor 4 Minuten
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
Kommentieren
Die Weltcup-Finals im Reiten finden 2028 erneut in Basel statt.
Foto: imago/Stefan Lafrentz

Darum gehts

  • Weltcup-Finals 2028 erneut in Basel, Schweiz
  • OK-Präsident und Verbandspräsident äussern Stolz und Begeisterung über Vergabe
  • Veranstaltung findet vom 5. bis 9. April 2028 statt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Pascal KeuschRedaktor Sport

Gute Nachrichten für Schweizer Reit-Fans: Die Weltcup-Finals finden 2028 erneut in der Schweiz statt. Nach der erfolgreichen Premiere im Frühling dieses Jahres finden die FEI World Cup Finals mit den Disziplinen Springen, Dressur und Voltigieren vom 5. bis 9. April erneut in Basel statt. 

Mehr Reitsport
Schweiz enttäuscht an der Côte d’Azur
CSIO in Saint-Tropez
Schweiz enttäuscht an der Côte d’Azur
Nadja Peter Steiner verpasst Sieg in New York knapp
Mit fehlerloser Leistung
Nadja Peter Steiner verpasst Sieg in New York knapp
Schweizer Top-Pferd wurde eingeschläfert
Teil von prägender Ära
Schweizer Top-Pferd wurde eingeschläfert
Springreiter Guerdat erneut am Rücken operiert
Letzte Woche noch im Einsatz
Springreiter Guerdat erneut am Rücken operiert

«Es erfüllt uns mit grossem Stolz, dieses wichtige Sportereignis nach so kurzer Zeit erneut am wunderschönen Rheinknie ausrichten zu dürfen», sagt Thomas Straumann, OK-Präsident der CHI Classics Basel. Auch Damian Müller, Präsident des Schweizerischen Verbands für Pferdesport, zeigt sich begeistert: «Die erneute Vergabe der Weltcupfinals nach Basel ist ein starkes Signal für unseren Pferdesport und für die Schweiz insgesamt.»

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen