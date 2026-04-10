Start nach Mass für Steve Guerdat beim Weltcupfinal in Texas: Der Olympiasieger von 2012 liegt auf Platz drei und peilt seinen vierten Titel am Schlussevent an. Martin Fuchs folgt nach einem Fehler auf Rang 15.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Steve Guerdat startet mit Platz 3 ins Weltcupfinal in Texas

Der Olympiasieger jagt seinen vierten Titel beim Schlussevent seit 2015

Martin Fuchs nach Hindernisfehler auf Rang 15 mit 21 Punkten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Steve Guerdat (43) und Albführen’s Iashin Sitte beginnen den Weltcupfinal in Fort Worth (Texas) mit einem starken dritten Platz und stehen damit bei 33 Punkten im Klassement. Das Schweizer Duo zeigt eine überzeugende Runde und ist nur knapp langsamer als der US-Amerikaner Kent Farrington und Daniel Deusser aus Deutschland.

Der Olympiasieger von 2012 ist in Texas auf Rekordjagd: Er könnte den Weltcupfinal zum vierten Mal nach 2015, 2016 und 2019 gewinnen und wäre der erste Springreiter, dem dies gelingen würde. «Ich bin mit dem Resultat und dem Pferd sehr zufrieden, mit dem Reiten nicht ganz», sagt er zu Blick. Aber sie seien voll dabei und das Pferd präsentiere sich in guter Form: «Ich bin zuversichtlich, dass ich noch besser reiten kann.»

Fuchs nach Fehler auf Rang 15

Auch Martin Fuchs absolviert mit Lorde eine starke Runde, kassiert jedoch einen Fehler am letzten Hindernis, wodurch drei Sekunden zu seiner Zeit addiert wurden. So belegt der 33-Jährige mit 21 Punkten Rang 15 im Klassement.

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In der Nacht auf Samstag (Schweizer Zeit) steht eine Prüfung nach Wertung A mit Stechen auf dem Programm. Anschliessend werden die Platzierungspunkte in Strafpunkte umgerechnet, bevor die besten 30 für Sonntag qualifiziert sind.