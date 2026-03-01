Sieg in Helsinki: Steve Guerdat gewinnt seinen zweiten Weltcup der Saison und qualifiziert sich für den Weltcup-Final in den USA.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Steve Guerdat im Sattel von Iashin Sitte gewinnt das mit 250'000 Euro dotierte Weltcup-Springen in Helsinki und qualifiziert sich souverän für den Weltcup-Final in Texas.

Im Stechen gegen sechs weitere Paare sichern sich der Jurassier und der zwölfjährige Wallach ihren bereits zweiten Weltcupsieg der Saison – schon Mitte Januar in Leipzig haben die beiden triumphiert.

Helsinki bildet die letzte der 13 Stationen, um sich für den Weltcup-Final zu qualifizieren. Die besten sieben Resultate kommen in die Wertung, die Top 18 dürfen im April nach Ostern zum Final in Fort Worth antreten. Guerdat, Alain Jufer und Martin Fuchs erfüllen diese Kriterien.

Fuchs hat am CSI Basel erklärt, dass er mit Blick auf die WM in Aachen auf die Reise in die USA verzichtet. Auch Jufer hat gemäss «Le Cavalier Romand» abgesagt. Guerdat hingegen bestätigte gegenüber der «Pferdewoche» einen Start in den USA. Er könnte als erster Reiter die prestigeträchtige Weltcup-Trophäe zum vierten Mal gewinnen.