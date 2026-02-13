DE
Vierter Platz in Abu Dhabi
Ein Abwurf bringt Schweizer Springreiter ums Podest

Für das Schweizer Springreiter-Quartett gibts in Abu Dhabi den 4. Platz. Ein Abwurf zu viel bringt die Equipe um den Podestplatz.
Publiziert: vor 45 Minuten
Gaëtan Joliat überzeugt mit Just Special VK in Abu Dhabi.
Foto: GEORGIOS KEFALAS
Die Schweizer Springreiter belegen zum Auftakt der League of Nations in Abu Dhabi den 4. Platz.

Barbara Schnieper, Jason Smith, Gaëtan Joliat und Romain Duguet verzeichnen in den zwei Umgängen einen Abwurf zu viel für einen Podestplatz. Den Sieg sichert sich Frankreich vor Deutschland und Brasilien.

Aus dem Schweizer Team von Equipenchef Peter van der Waaij sticht der 20-jährige Jurassier Joliat heraus, der mit Just Special VK als Einziger aus dem Quartett zweimal fehlerfrei bleibt.

