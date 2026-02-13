Ein Abwurf bringt Schweizer Springreiter ums Podest

Für das Schweizer Springreiter-Quartett gibts in Abu Dhabi den 4. Platz. Ein Abwurf zu viel bringt die Equipe um den Podestplatz.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Springreiter belegen zum Auftakt der League of Nations in Abu Dhabi den 4. Platz.

Barbara Schnieper, Jason Smith, Gaëtan Joliat und Romain Duguet verzeichnen in den zwei Umgängen einen Abwurf zu viel für einen Podestplatz. Den Sieg sichert sich Frankreich vor Deutschland und Brasilien.

Aus dem Schweizer Team von Equipenchef Peter van der Waaij sticht der 20-jährige Jurassier Joliat heraus, der mit Just Special VK als Einziger aus dem Quartett zweimal fehlerfrei bleibt.